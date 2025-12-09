熊本大学教育学部附属小学校で来年度に新設される「国際クラス」の合格者が発表されました。 【写真を見る】熊大附属小 新設の「国際クラス」合格発表“日本人枠は狭き門” 定員17人に45人が出願 熊大附属小では来年度から、全国の国立大学附属の小学校で初めて、「国際クラス」を全学年に設置します。 12月6日には、外国から日本に来たり、帰国したりした子ども達の入学試験が行われ、新1年生は10人が受験しました。 そのう