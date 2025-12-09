インドネシアの首都ジャカルタの日本企業が入るビルで火災があり、少なくとも20人が死亡しました。地元メディアによりますと、ジャカルタ中心部にある商業ビルで9日、火災があり、少なくとも20人が死亡しました。火災があったビルには、日本のドローン企業「テラ・ドローン」の現地拠点が入っているということです。