フジテレビの動画配信サービス・FODでは、13〜14日に開催される『全日本ショートトラック選手権2025ミラノ・コルティナ五輪代表決定戦』を全競技無料で生配信する。『全日本ショートトラック選手権2025ミラノ・コルティナ五輪代表決定戦』第48回を迎える全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会。ショートトラック競技は、カーブの滑走技術、筋持久力・復元力に加え、一瞬の判断力が勝敗を分ける極めて過酷な競技だ