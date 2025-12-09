Uber Japan、Uber Eats Japan、楽天グループ（以下、楽天）、楽天ペイメントは12月9日、楽天ID連携を皮切りとして戦略的パートナーシップを本格的に推進する方針であることを発表した。Uber Japanが運営する配車サービス「Uber」とUber Eats Japanが運営するデリバリーサービス「Uber Eats」において、楽天ペイメントが運営する共通ポイントサービス「楽天ポイント」オンラインの導入を開始する。4社は楽天ID連携による戦略的パー