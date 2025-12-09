男子テニスで元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）が、参加している日本テニス協会の男子代表冬季合宿（宮崎・ひなたＴＥＮＮＩＳＰＡＲＫＭＩＹＡＺＡＫＩ）で９日、取材に応じ、「（球足が）遅いコートなので、しっかり足を使って、基礎の練習ができる」と、新設されたハードコートでの練習をこなした。錦織は、例年、この時期は拠点とする米国にいて、翌年のオーストラリアに向け練習を始めた頃だ。協会の地方で行