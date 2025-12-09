福岡県久留米市の路上でことし2月、原付バイクに乗って暴走したとして、中学生や高校生を含む少年6人が検挙されました。夜の車道を走る2台の原付バイク。蛇行など危険な運転を繰り返し、よく見ると1台に3人が乗っているのが確認できます。共同危険行為や無免許運転の疑いで検挙されたのは、いずれも福岡県八女市の中学生や高校生を含む少年6人です。6人はことし2月、福岡県久留米市の市道で、2台の原付バイクに3人ずつ分かれて乗り