秋田朝日放送 秋田県潟上市の中学校でがんへの理解を深める教室が開かれました。秋田県が２０１２年から中学校や高校を巡って開いている「がん教室」です。がん経験者や医師が学校を訪れ生徒たちに健康や命の大切さを伝えます。 「がんで亡くなる人のいない社会へ」…がんを知ることで一歩を踏み出します。 ※動画ニュース配信をご覧ください。