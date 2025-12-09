秋田朝日放送 創業１４０年を超える秋田市の老舗菓子店に新商品「ナマハゲモナカ」が登場しました。相次いだクマの出没に物価高騰など…この１年の災厄をはらいます。 明治１６年創業の菓子舗榮太楼で１２月から販売が始まったのが、色鮮やかな３色のもなかが並ぶ「ナマハゲモナカ」です。老舗菓子店が世の中を明るくしたいと考えた「ナマハゲモナカ」とは… ※動画ニュース配信をご覧ください。