中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月9日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は9日の記者会見で、ロシアなどの近隣諸国が日本の高市早苗首相による台湾に関する誤った発言に反対を表明し、パキスタン、ラオス、カンボジアなどが「一つの中国」原則への支持を発表したことについて質問を受け、日本の軍国主義が近代以降、いわゆる「存立危機事態」を口実に、中国や他のアジア諸国に侵略戦争を仕掛け、