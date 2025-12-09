大分県大分市佐賀関の大規模火災は9日で発生から3週間です。 被災者の生活再建へ向けた動きが進む中、住民からは、近所の人と離れ離れになってしまうことを心配する声も聞かれています。多くの世帯が被災した田中地区の区長にいまの思いを聞きました。 11月18日の火災発生当時 ◆田中三区・山田二三夫区長（70）「3週間経つが今までの間、（避難所などで）皆さんと仲良く出来たのが良かったのかな。火が完全に消