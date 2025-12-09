JFL昇格を決めたジェイリースFCの今シーズンの報告会が8日夜、大分県大分市で行われました。 8日夜のシーズン報告会には選手やスポンサーなどおよそ100人が参加しました。 ジェイリースFCは11月行われた全国地域サッカーチャンピオンズリーグで優勝しJFL昇格を決めました。 会ではまずクラブの中島拓代表があいさつした後、八反田康平キャプテンが来季への思いを語りました。 ◆八