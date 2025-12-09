記者会見する「きょうされん」の小野浩常任理事＝9日午後、厚労省障害者が利用する事業所の全国組織「きょうされん」（東京）は9日、各地の事業所の84.2％が人手不足を感じているとの調査結果を発表した。他産業と比べ職員の賃金が低いことが主な要因と分析し、障害福祉サービスの対価として事業所が受け取る報酬の増額が不可欠だと訴えた。8〜10月に調査し、全国3142カ所から回答を得た。働く職員が「大いに不足」「不足」「