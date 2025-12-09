「日本サービス大賞」の表彰式で、内閣総理大臣賞を受賞したナビタイムジャパンの大西啓介社長（右）と記念写真に納まる高市首相＝9日午後、東京都内のホテル日本生産性本部は9日、全国の革新的で優れたサービスを表彰する第5回「日本サービス大賞」を発表した。最優秀賞に当たる内閣総理大臣賞には、訪日外国人客向けに旅行プランの提案や予約、経路検索までを支援するナビタイムジャパン（東京）のアプリを選んだ。13言語に対