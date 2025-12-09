今年で4回目となるプロ野球の「現役ドラフト」が9日に開催され、12球団が各1人ずつ選手を指名した。2巡目は行われなかった。巨人と日本ハム、西武とオリックス、DeNAと中日がそれぞれ相手チームの選手を獲得。トレードと同じ形が3組生まれた。過去に同様のケースは22、23年に1度ずつ。22年はDeNA・細川が中日、中日・笠原がDeNAに移籍。23年はソフトバンク・水谷が日本ハム、日本ハム・長谷川がソフトバンクに移った。また