日本プロ野球選手会労働組合結成４０周年記念パーティーが９日、都内で行われ、第３代会長の岡田彰布氏（６８）、第５代の古田敦也氏（６０）ら歴代会長が出席した。乾杯の音頭を取ったのは岡田氏。壇上で「３代目としてＦＡ導入をやったなと思い出しました。いろいろな裏話、たくさん言えなかった話があるのであとでお話します」と当時を回想し、「５０周年、６０周年と益々発展するように」と選手会の今後のさらなる発展を願