【SVリーグ】東レアローズ静岡 0ー3 サントリーサンバーズ大阪（12月6日・男子第7節）【映像】笑いの神が… 本人も“びっくり”珍事発生の瞬間まるで笑いの神様が降臨したかのようなタイミングでの珍事だった。男子バレーボール選手が得点直後に一人で歓喜のダンスを披露していると、そこに突如、ボールが落ちてきて頭部を直撃。本人は突然の出来事に驚きのリアクションを見せ「申し訳ないけど笑いました笑」「素晴らしいかなエ