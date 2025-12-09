お笑いコンビ「ダイアン」津田篤宏（49）が8日、日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。若手のころのテレビ局での出来事を明かした。レギュラーのチュートリアルは大阪時代、津田と同じ劇場に出ていたという。「大阪時代は注目してたの？」と聞かれると、福田充徳が「津田が結構問題を起こしたというか。関西ローカルの番組にずっと出てる時があったんですよ。そん時に、本番前にメークしてもらうじゃないですか。