ガイナーレ鳥取は9日、エリース豊島FC(関東1部)のMF木内達也(23)を完全移籍で獲得したことを発表した。茨城県出身の木内は、鹿島アントラーズジュニアユース、鹿島ユースを経て、明治大に進学。卒業後の25シーズンからエリース豊島に所属していた。初年度のリーグ戦では18試合に出場していた。鳥取の公式サイトによると、木内の特徴について「豊富な運動量で攻撃、守備、どこにでも顔を出すハードワーカー」と説明。木内は「