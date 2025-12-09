―AIは「対話型」から「自律型」に進化、普及急ピッチで企業の競争力の源泉に― 「生成AI」に続く注目ワードとして「AIエージェント」が話題だ。AIエージェントとは、簡単に言えば目標達成のために自律的に選択し行動するAIともいえる。高市早苗首相による「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」との発言が2025年の新語・流行語大賞に選ばれたが、人間とは異なり本当に休みなく働くことが