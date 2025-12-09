人や物の動きが活発になる年末年始に向けて一層、警戒を強めます。9日周南市で、税関や海上保安部など4つの機関が合同で特別警戒の出陣式を行いました。出陣式には税関、海上保安部、警察、出入国在留管理局のあわせて4つの機関からおよそ40人が参加しました。密輸や密航、国際テロなどの水際対策に連携して取り組んでいる、4つの機関、人や物の動きが活発になる年末年始に向け取り締まりを一層強化します。「出動！！！」式の後、