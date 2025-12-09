特集は「気になるランチ」。食べ歩き大好きな記者おすすめのランチを紹介します。枕崎市「喜久家食堂」では、創業70年の伝統を守る黒豚カツ丼が人気。特徴は玉ねぎではなくキャベツを使う独自スタイルで、枕崎産本枯れ節の香り高い出汁と黒豚の甘みが絶妙です。続いて南九州市知覧町「焼肉とまと」で味わえるのは、ヒレカツ・唐揚げ・コロッケ・明太子入りウインナーが並ぶボリューム満点のミックス定食です。精