総額4億円を超える金製品を展示・販売する催しが下関市の百貨店で開かれています。大丸下関店で開かれている「金の祭典」には、来年の干支「午」の置物など美しく光り輝く金製品およそ200点が展示されています。こちらは純金製の1円硬貨です。ことしは昭和元年（1926）から100年の節目の年で、昭和30年に発行されたアルミニウム製の1円硬貨が純金で再現されています。今回、最も高価な金製品がこちらの「令和大判」です。重さ1キロ