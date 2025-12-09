2025年12月9日、新千歳発ー羽田行きの航空機が引き返すトラブルがありました。トラブルがあったのは、新千歳発ー羽田行きの日本航空516便です。日本航空によりますと、516便は午後3時50分ごろに離陸しましたが、機材に不具合が見つかったため引き返し、午後5時10分ごろ、新千歳空港に通常着陸したということです。油圧系統のトラブルとみられていますが、今後、機体を調査するなどしてトラブルの原因を調べることにし