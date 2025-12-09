V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）のヴィアティン三重は9日（火）、2025-26シーズンから新加入する選手2名とスタッフ1名を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。今回、新加入が発表されたのはミドルブロッカーの新山輝（22）、アウトサイドヒッターの箸中暁（22）、アナリストの古川颯真氏（22）ら3名だ。 鹿児島県鹿児島市出身の新山は九州産業大学付属九州産業高校を卒業後、2022年に天