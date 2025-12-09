12月7日、藤岡弘、の次女で女優の天翔天音（てんしょう あまね）が、2026年1月の『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』で仮面ライダー役を演じることが発表された。娘の新たな仕事が決まり、“藤岡ファミリー” の好調ぶりが際立っている。同作は東映特撮ファンクラブ「TTFC」で2026年に配信される。主演を務める天翔だが、この作品には思い入れがあるようだ。「父親の藤岡さんが主演を務めた『仮面ライダー』（テ