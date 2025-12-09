高市政権は8日深夜以降、青森県で震度6強を観測した地震への対応に追われた。政権発足後、緊急参集チームを招集する初めての本格的な災害。発生から35分後に官邸入りした高市早苗首相の顔に緊張感がにじんだ。地震発生は午後11時15分ごろ。政府は直ちに官邸対策室を設置し、首相指示を出した。首相は同50分、日頃の首相用の車ではなく、SP（警護官）の車で官邸に慌ただしく駆け付けた。木原稔官房長官もその2分前にタクシーで