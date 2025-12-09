歌手の浜崎あゆみ（47）が9日、インスタグラムのストーリーズを更新。アジアツアーファイナルとして来年1月10日に開催予定だったマカオ公演を中止することを発表した。「いつも浜崎あゆみを応援して下さる皆様へ、本日はとても心苦しいお知らせをしなければなりません」と書き始め、「2024年に約16年ぶりとなるアジアツアーを開催し、2025年6月14日の香港公演から再びスタートした『ayumihamasakiASIATOUR2025AI