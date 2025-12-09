山口市の国道で3人の小学生が軽自動車にはねられました。9日午後3時45分ごろ、山口市春日町の国道で、下校途中とみられる3人の小学生が横断歩道を横断中に軽自動車にはねられました。小学生3人は軽傷だということです。車側の信号が赤だったとみられていて、運転手は「小学生が見えて止まろうとしたが止まれなかった」と話しているということです。