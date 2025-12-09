９日午後３時１０分頃、神奈川県伊勢原市と厚木市にまたがる日向山の中腹から「白い煙が出ている」と県警伊勢原署に通報が入った。消防によると、燃えているのは丹沢山地を構成する日向山の山林という。現場は消防車などが近づくことが難しい山の斜面で、消防隊員らがホースを延長しながら準備を進めている。周辺に民家などはなく日没を迎えて周囲が暗くなったことから、消火活動は１０日午前６時から開始するとしている。