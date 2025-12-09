現地時間12月8日、第83回ゴールデン・グローブ賞のノミネーションが発表され、映画の部ではポール・トーマス・アンダーソン監督作『ワン・バトル・アフター・アナザー』が最多9ノミネートを獲得した。またコメディ部門の主演男優賞には、レオナルド・ディカプリオとティモシー・シャラメ、イ・ビョンホンらが名を連ねている。【写真】スピルバーグが3回見たと大絶賛！レオナルド・ディカプリオら登場『ワン・バトル・アフター