年末年始の帰省、そろそろ荷造りをしたいけれど使えるバッグがない……。そんな人に向けて、たっぷり大容量サイズのバッグをご紹介。今回編集部が注目したのは、【3COINS（スリーコインズ）】でゲットできる大容量バッグ。使わないときは折りたたんでおけるので、収納にも便利です。撥水など嬉しい機能も付いており、お値段以上に活躍しそう。 便利な3WAY！ たっぷり大容量のバッグ 【3COINS】「キャリーオン