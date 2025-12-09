「マトリックス」「ジョン・ウィック」シリーズなどで知られる俳優ローレンス・フィッシュバーン（64）が、新作映画「The Rule of Nines」の監督を務めることが明らかになった。脚本はジョン・コナーが手がけ、「ムーンライト」のアンドレ・ホランドも参加する。 【写真】「マトリックス」ではド迫力の演技を見せた フィッシュバーンは2000年の映画「Once in the Life」で監督デビュ