近所に配った菓子折りは「選挙違反」にあたるのか。警察の事情聴取を受けた岐阜県本巣市の鍔本規之市議（77）が、きょうの議会で改めて弁明しました。 【写真を見る】選挙直前に“慣習”で菓子折り配った77歳市議 きょう議会で改めて弁明の上｢選挙違反ならバッジを…｣ ｢あした選挙があれば今の票より必ず増えます｣ 岐阜･本巣市 「刑事さんから取り調べを受けました。容疑は選挙違反です」自身の政治活動などを報告する広報紙で、