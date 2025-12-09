きょう午前、群馬県渋川市の市道を走っていた軽乗用車が用水路に落ち、運転していた80代の女性が死亡しました。きょう午前8時半ごろ、群馬県渋川市金井で「軽自動車がフェンスを突き破って水路に転落した」と近くに住む男性から110番通報がありました。警察と消防が駆けつけ、用水路のフェンスが壊れているのを見つけましたが、転落した車は見当たらず、捜索したところ、およそ2時間後、現場から750メートルほど下流で水没した車を