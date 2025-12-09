俳優の的場浩司がきょう9日、ABCテレビ『相席食堂』(後11：10〜※関西ローカル)に出演する。【動画】「調子良くやんなよ」スタッフに“ガチギレ”する強面俳優の千鳥爆笑今回は、周囲を威圧してしまいかねない迫力のある顔面を持つ芸能人が相席旅をする「強面(こわもて)相席」を届ける。日本一の清流といわれる高津川が流れる島根県益田市にやって来たのは、的場。強面な見た目とは裏腹に、芸能界随一の甘党として知られて