〈《湘南ベルマーレ社長がお詫び》「チームの資金6億円がライザップに…」電撃解任の眞壁潔前会長が激白親会社ライザップと“異例対立”の全真相〉から続く今季J2降格となった湘南ベルマーレをめぐり、親会社のライザップは12月9日に「湘南ベルマーレに関する一部報道についてのご説明と今後の方針」と題したリリースを発表した。冒頭で以下のような説明を行っている。 「このたび、弊社および湘南ベルマーレに関する一部