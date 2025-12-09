明治安田生命保険が９日発表した２０２５年生まれの赤ちゃんの名前の人気ランキングで、男の子は「湊（みなと、そう）」、女の子は「翠（すい）」がいずれも初めてトップになった。名前に使われた漢字では、男の子は「翔」の字が５年連続トップ。米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手の活躍が影響した。女の子は「愛」で、４年連続の１位だった。明治安田生命は「格差や分断の広がりなどの社会課題が顕在化する中、人とのつ