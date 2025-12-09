神奈川・伊勢原市の日向山で山火事が発生し、現在も延焼中です。9日午後6時ごろの上空からの映像では、真っ赤な炎が山に燃え広がっている様子が確認できます。午後3時ごろ、神奈川・伊勢原市で「山中に白い煙が見える」と110番通報がありました。現場は丹沢山地を構成する標高404メートルの日向山で、山頂付近が燃えているということです。周辺に住宅はなく、けが人は確認されていません。警察や消防によりますと、現場までの山道