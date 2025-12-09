国際航空運送協会（IATA）は、2026年の航空業界の利益率が3.9％に改善するとの見通しを示した。スイス・ジュネーブで開催中のIATAグローバル・メディア・デー（IATAGMD）で明らかにした。2026年の総収入は1兆530億米ドル（2025年比4.5％増）に伸長する見通し。営業利益は728億米ドル、純利益は410億米ドルを見込んでいる。GDP成長率は3.1％で概ね安定し、インフレ率はやや鈍化、世界貿易の伸びは0.5％と弱含むことを予測している。