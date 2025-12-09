先月、山形県飯豊町で、公務中の町職員が持っていたクリップボードを突き刺したとして、きょう、８３歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】町職員が持つクリップボードを包丁で突き刺す83歳男を公務執行妨害で逮捕（山形） 男は容疑を認めています。 公務執行妨害の疑いで逮捕されたのは、飯豊町萩生に住む無職の男（８３）です。 警察によりますと、男は先月２０日の午後１時３０分ごろから午後１時５０分ご