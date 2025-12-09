浦和レッズは9日、マチェイ・スコルジャ監督の続投を発表した。引き続き、明治安田J1百年構想リーグもチームの指揮を執ることになった。現在53歳のスコルジャ監督は、母国の強豪クラブであるレギア・ワルシャワやレフ・ポズナンを率いた後、2023年に浦和の監督に就任。2024年9月からは二次政権をスタートさせた。今季はリーグ戦を16勝11分11敗の7位で終え、終盤戦は得点力に課題を残す結果となっていた。続投決定に際し、ス