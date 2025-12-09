今年4月に五島市で発生した山火事について、木の枝を燃やし森林に飛び火させたとして会社員の男性が書類送検されました。 男性は「伐採した木を処分するために燃やした」と話し、容疑を認めているということです。 廃棄物処理法と森林法違反の疑いで長崎地検五島支部に書類送検されたのは、五島市の会社員の男性67歳です。 警察によりますと、男性は今年4月7日に五島市松山町で、伐採した木の枝 約480キロをガスバ