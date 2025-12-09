旧統一教会の田中富広会長が辞任。献金被害を訴える人たちに謝罪しました。世界平和統一家庭連合（旧統一教会）をめぐっては今年３月、不法な献金行為による甚大な被害を理由に東京地裁が解散を命じ、教団側は即時抗告しています。１２月９日、田中富広会長が辞任を発表しました。理由として東京高裁の審理が終わったことなどをあげています。また…（世界平和統一家庭連合田中富広会長）「改めてお詫びさせていただきま