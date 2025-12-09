任期満了に伴う錦江町長選挙が、9日告示され、現職の新田 敏郎さんが無投票で当選しました。錦江町長選挙に無投票で当選したのは、現職の新田 敏郎さん(60)です。新田さんは、1期目に取り組んだ第一次産業の土台作りやキャリア教育、医師会立病院の再整備などの政策を2期目ではさらに加速させたいとしています。他に立候補の届け出はなく、2013年以来の無投票当選となりました。