史上最年少で「永世竜王」の資格を得た将棋の藤井聡太六冠が9日、鹿児島を訪れました。対局が予定されていた指宿市で今夜ファンと共に祝賀会に参加します。（山下香織アナウンサー）「JR鹿児島中央駅です。新幹線で鹿児島にやって来た藤井聡太六冠が降り立ちました。JR職員の拍手に穏やかな表情でいま一礼しました」鹿児島中央駅の職員から横断幕と花束で歓迎を受けた藤井聡太六冠。偶然居合わせた乗客には嬉しいサプラ