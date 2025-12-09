8日夜、鹿児島市の公衆トイレで火事があり、オムツの交換台や子供用のイスなどが焼けました。警察は、放火の可能性も視野に捜査しています。（仁田尾美菜アナウンサー）「こちらは、多目的トイレのオムツの交換台。溶けて半分ほど無くなっていて壁も焦げて真っ黒になっています」火事があったのは、鹿児島市宇宿の脇田公園にある公衆トイレです。8日午後7時半ごろ「脇田公園のトイレが燃えている」と通行人から警察に通