先斗町での火事など飲食店の火事が過去最多となっている京都市で防火研修会が行われました。消防は１２月９日、京都・祇園にある飲食店の店主らを対象に防火研修会を行いました。参加者は厨房のコンロ周りやダクト内などの火事に注意することや、消火器の使い方を学びました。京都市内の飲食店で起きた火事は、今年に入り２８件と過去最多に。観光客らが多く訪れる先斗町では１１月２９日、店舗がほぼ全焼する火事があり、け