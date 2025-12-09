研修旅行先のバリ島で京都市の私立高校の生徒らが万引きか。学校側がホームページで謝罪です。大谷中学・高等学校によりますと１２月４日、研修旅行で訪れたインドネシアのバリ島の店舗で高校２年生の複数の生徒が窃盗行為を行ったということです。バリ島の店舗とみられる場所で日本人とみられる少年らが衣類をカバンに入れる動画がＳＮＳ上で拡散されていて、学校側が生徒への聞き取りなどから事実と確認したということです