人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月10日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）気持ちが人に伝わりにくい日。別の視点から語ってみて。11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）面倒な作業を押し付けられそう……。今日は静かに耐えること。10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）人付き合いが重