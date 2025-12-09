園児たちが人力車で街中をめぐる体験イベントが9日、金沢市で行われました。クリスマス仕様に彩られた人力車を引いているのはサンタクロースです。金沢市のひがしやまこども園に登場した人力車は、トナカイだけではなくサンタクロースも車を引いています。この体験イベントは観光人力車を運営する「浪漫屋」が毎年行っていて、この日は26人の園児が乗車し市内を巡りました。人力車はクリスマス仕様に質問「サンタさんにおもちゃ、